Kampus 42 Warsaw, partner globalnego lidera innowacyjnej edukacji w IT, rozpoczyna nabór

Globalna sieć 42 - światowy lider innowacyjnej edukacji w IT, czyli zdobywania nowych kwalifikacji oraz podnoszenia obecnie posiadanych kompetencji, wchodzi do Polski ze swoją nowatorską formułą uczenia się. Jest to 49. kampus na świecie i zapewnia kompleksową edukację bez opłat, książek i nauczycieli, dla osób chcących rozwijać się w obszarze nowych technologii. Taki model działania jest możliwy globalnie dzięki partnerstwom z firmami reprezentującymi różnorodne branże, a w Polsce rozpoczyna się dzięki współpracy z Fundacją Wolność Wyboru założonej przez Play, otwartej na kolejne parnerstwa.

Celem działalności 42 Warsaw jest tworzenie warunków do uczenia się we współpracy (peer-to-peer learning) poprzez realizację projektów, dzięki którym osoby uczące się rozwiną kompetencje programistyczne, a także przekrojowe. Ważnymi aspektami będą również inkluzywność świata IT, a także upowszechnianie idei „Tech for Good”, czyli technologii, która służy dobru społecznemu, jak i indywidualnemu. Kampus umożliwia wybranie dopasowanej do jego możliwości i czasu ścieżki edukacyjnej. Do tej pory ponad 18 000 osób z całego świata ukończyło naukę w 42, co świadczy o wartości edukacyjnej i popularności tego modelu edukacji. Zapewnimy każdej osobie, która posiada predyspozycje i chęć rozwoju w dziedzinie IT, możliwość zdobycia niezbędnych kompetencji nazywanych “future-proof”, czyli tych, których potrzebujemy do świadomego i sprawczego życia - mówi Oktawia Gorzeńska, Dyrektorka 42 Warsaw.

Edukacja to dawanie wyboru. To, obok budowania wiedzy, możliwość rozwijania umiejętności i potencjału zgodnie z własnymi przekonaniami oraz ambicjami. 42 Warsaw doskonale wpisuje się w tę ideę, oferując szansę na rozwój w najwyższych standardach edukacji. To inicjatywa, która zwiększa równość szans, niezależnie od pochodzenia, statusu społecznego czy naukowego. Nasz założyciel Play aktywnie kształtuje rzeczywistość cyfrową, umożliwiając dostęp do najnowszych technologii swoim klientom, aby mogli w codziennym życiu bez ograniczeń realizować swoje potrzeby, ale również tworzyć przełomowe rozwiązania i inicjatywy. Dlatego naturalnym krokiem było rozszerzenie idei wolności wyboru w obszarze edukacji poprzez partnerstwo z globalną siecią 42 i wprowadzenie jej do Polski - dodaje Małgorzata Zakrzewska, Prezes Fundacji Wolność Wyboru.

42 Warsaw otwarty dla wszystkich osób z predyspozycjami programistycznymi

Nabór jest otwarty dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat, niezależnie od posiadanych dyplomów, matury czy wcześniejszego doświadczenia w IT. Liczą się predyspozycje do programowania – można je sprawdzić na pierwszym etapie zapisów online. Ważna jest również motywacja, wytrwałość i chęć uczenia się.

Nowatorski program edukacyjny

Nauka programowania w kampusie 42 Warsaw oparta jest na zasadzie „peer-to-peer learning”, współpracy projektowej osób uczących się. Przebiega ona w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje podstawy języka programowania C i inne koncepcje programowania. Ta część kończy się obowiązkowym stażem. Cała trwa do dwóch lat. W czasie drugiego etapu osoby uczące się realizują zaawansowane projekty z wielu dziedzin informatyki, na przykład web security, reverse engineering, programowanie 3D, AI, a także biorą udział w kolejnym stażu. 42 Warsaw organizuje także wsparcie mentorskie, dodatkowe warsztaty, hackathony, spotkania z ekspertami.

Certyfikat i możliwości atrakcyjnej pracy

Po ukończeniu drugiego etapu nauki absolwenci otrzymają certyfikat wydawany przez francuskie Ministerstwo Pracy, który jest honorowany w europejskim systemie edukacji ECTS. To oznacza, że jest on uznawany przez uczelnie wyższe oraz pracodawców na terenie całej Europy. Jego pozyskanie umożliwia zatrudnienie na seniorskich stanowiskach.